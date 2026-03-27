Стало известно, в каких городах Казахстана живут дольше всего

Разница заметна и по месту жительства. В городах люди живут дольше, в среднем 76,63 года, тогда как в сельской местности показатель ниже и составляет 74,81 года.
Сохраняется и привычный разрыв между мужчинами и женщинами. Женщины в Казахстане в среднем живут до 79,8 лет, а мужчины до 72,19. По сравнению с прошлым годом оба показателя немного выросли.
Если смотреть по регионам, самые высокие показатели в Алматы и Астане: 78,83 и 78,78 лет соответственно. Самую низкую продолжительность жизни зафиксировали в области Улытау — 73,56 лет.