Стало известно, в каких городах Казахстана живут дольше всего

В Казахстане выросла продолжительность жизни. По итогам 2025 года средний показатель достиг 75,97 лет. Это немного больше, чем в 2024 году, когда он составлял 75,44.

Источник: Курсив

Разница заметна и по месту жительства. В городах люди живут дольше, в среднем 76,63 года, тогда как в сельской местности показатель ниже и составляет 74,81 года.

Сохраняется и привычный разрыв между мужчинами и женщинами. Женщины в Казахстане в среднем живут до 79,8 лет, а мужчины до 72,19. По сравнению с прошлым годом оба показателя немного выросли.

Если смотреть по регионам, самые высокие показатели в Алматы и Астане: 78,83 и 78,78 лет соответственно. Самую низкую продолжительность жизни зафиксировали в области Улытау — 73,56 лет.