Иностранные студенты калининградского вуза задержаны за попытку сбыта наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали двух уроженцев одной из стран Южной Азии, подозреваемых в распространении запрещенных веществ в Калининграде. Оперативники задержали 20-летнюю студентку на улице Александра Невского: при досмотре у нее изъяли сверток с 35,65 грамма «соли».
Позже полицейские нашли еще 7 тайников-закладок, которые она успела оборудовать в вазонах на площади Победы. Общая масса изъятого из них составила 6,93 грамма.
Второй задержанный — 22-летний приятель студентки. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. На территории Московского и Ленинградского районов полицейские нашли два тайника с метилэфедроном, оборудованных молодым человеком.
По данным следствия, задержанные получили наркотики через теневой сегмент интернета и планировали распространять их бесконтактным способом через закладки.
В отношении иностранных студентов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). На время следствия оба заключены под стражу.