Токаев наградил Ерванда Ильинского званием «Қазақстанның Еңбек Ері» (фото)

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что искренне рад приветствовать в своей резиденции Ерванда Ильинского, легенду казахстанского и мирового альпинизма. «Во многом благодаря Вашим усилиям и профессионализму флаг Республики Казахстан гордо реял на самых неприступных пиках планеты», — сказал президент.
Токаев подчеркнул, что Ерванд Ильинский снискал всемирную известность, покорил Эверест и стал первым представителем Казахстана в клубе «Семь вершин». Он также отметил, что Ильинский основал казахстанскую школу альпинизма, которая стала глобальным брендом страны.
Президент высоко оценил человеческие качества Ильина и его заботу о людях, особенно об альпинистах. Он вспомнил слова Ильина о том, что «самое высокое спортивное достижение не стоит человеческой жизни» и что «альпинизм — это шахматы, где человек играет с природой».
Токаев также отметил, что под руководством Ильина сборная Казахстана первой в мире покорила все 14 восьмитысячников, и что заложенные Ильиным традиции альпинизма позволяют казахстанским спортсменам успешно выступать на международных соревнованиях.
Глава государства подчеркнул важность популяризации альпинизма и горного туризма в стране, отметив, что любовь к горам и восхождения стали особым экологическим стилем жизни, основанным на уважении к природе.
Ильинский поблагодарил Токаева за высокую оценку его деятельности и признание достижений альпинистского сообщества Казахстана. Он отметил, что такие достижения признаются и иностранными альпинистами.