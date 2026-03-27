Почти 500 млн тенге: медикам задерживали выплаты

Прокуроры выявили задержки социальных выплат и добились восстановления прав работников здравоохранения.

Источник: Baigenews

В Уральске после вмешательства прокуратуры восстановлены права медицинских и фармацевтических работников, которым задерживали социальные выплаты, передает BAQ.kz.

Прокуратура города провела анализ соблюдения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки специалистам, направленным для работы в сельские населённые пункты и города районного и областного значения.

В ходе проверки были выявлены факты несвоевременной выплаты положенных средств, что нарушало права работников на социальное обеспечение.

По акту прокурорского надзора Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области приняло меры и обеспечило выплаты.

«Выплачены меры социальной поддержки 80 медицинским и фармацевтическим работникам на сумму свыше 490 млн тенге», — сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе подчеркнули, что работа по защите социальных прав граждан продолжается.