В школах Красноярска вместо звонков звучат оперные арии в честь Дня театра

Красноярские школьники услышали фрагменты из знаменитых опер вместо привычных звонков.

В школах Красноярска вместо звонков звучат оперные арии в честь Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.

В пресс-службе мэрии рассказали, что красноярские школьники на переменах слушают фрагменты из знаменитых опер в исполнении артистов Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.

Учеников приглашают на уроки и перемены мелодии, знакомые многим. Александр Михалёв исполняет каватину Фигаро из оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», а Давид Есаян поёт застольную песню из оперы Джузеппе Верди «Травиата». Звучит и знаменитая «Хабанера» из оперы Жоржа Бизе «Кармен» в исполнении Дарьи Рябинко, а песенку Герцога из оперы Джузеппе Верди «Риголетто» исполняет Валентин Колесников. Поздравления со Всемирным днём театра также передают балерины Олеся Алдонина и Ксения Крентовская.

«Эта добрая традиция, когда оперные арии заменяют школьные звонки, родилась в 2024 году. Тогда голоса красноярских теноров и баритонов впервые прозвучали в школьных стенах, положив начало плодотворному сотрудничеству», — пояснили в городской администрации.

В школе № 159 второй год существует ещё одна традиция — танцевальные перемены. Ученики с удовольствием танцуют под музыкальные композиции. В учебном заведении уверены, что это отличный способ развивать творческие способности, поддерживать двигательную активность, поднимать настроение и расширять музыкальный кругозор.

«Мелодии вместо школьных звонков создают приятную атмосферу и знакомят детей с культурным наследием. Музыкальные перемены помогают переключаться между уроками, делают школьную жизнь ярче и воспитывают эстетический вкус», — подчеркнула руководитель главного управления образования Марина Аксенова.

Всемирный день театра ежегодно отмечается под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

