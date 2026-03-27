В школах Красноярска вместо звонков звучат оперные арии в честь Дня театра

Учеников приглашают на уроки и перемены мелодии, знакомые многим. Александр Михалёв исполняет каватину Фигаро из оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», а Давид Есаян поёт застольную песню из оперы Джузеппе Верди «Травиата». Звучит и знаменитая «Хабанера» из оперы Жоржа Бизе «Кармен» в исполнении Дарьи Рябинко, а песенку Герцога из оперы Джузеппе Верди «Риголетто» исполняет Валентин Колесников. Поздравления со Всемирным днём театра также передают балерины Олеся Алдонина и Ксения Крентовская.