В Челябинской области составили рейтинг активности депутатов Госдумы от региона

В основу оценки легли четыре показателя перед завершением полномочий в сентябре 2026.

Источник: Комсомольская правда

Полномочия депутатов Госдумы восьмого созыва истекают в сентябре 2026 года. Издание «Курс дела» подготовило рейтинг активности депутатов от Челябинской области, где оценивались количество выступлений, посещаемость заседаний, законотворчество и присутствие в соцсетях.

Всего в списке наиболее активных челябинских парламентариев разместились 10 депутатов. Яна Лантратова лидирует по числу подписчиков в соцсетях и внесенных законопроектов, а также занимает второе место среди челябинских депутатов по выступлениям в Госдуме. Активно взаимодействует с регионом, СМИ и губернатором Алексеем Текслером.

Второе место в рейтинге занял депутат Валерий Гартунг, являющийся членом Госдумы со второго созыва. Он лидирует по числу выступлений в парламенте, входит в число лидеров по внесенным законопроектам и количеству подписчиков в соцсетях.

На третьем месте — Владимир Бурматов из Златоуста. Депутат является первым зампредом комитета по экологии и природным ресурсам, а в прошлом созыве был председателем. Известен инициативами по защите людей от безнадзорных животных и регулированию содержания питомцев.

Уровень парламентской активности и публичности депутатов показывают их вовлеченность в федеральную повестку и эффективность коммуникации с избирателями. Итоговый рейтинг сформирован с учетом совокупной оценки по четырем критериям.