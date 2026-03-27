Воронежцам раскроют театральные тайны

О событиях города и области — в нашем материале.

Источник: АиФ Воронеж

28 марта.

Театр оперы и балета.

17:00 | Балет-сказка «Муха-Цокотуха» | 0+

20:00 | Опера «Бедные люди» | 12+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

00:00 | «Тайны театра глазами зрителей» | 18+

15:00 | Театральный квартирник «Ближе» | 16+

18:00 | Комедия «Романтики» | 12+

Никитинский театр.

14:00 | «Василисса» | 18+

Театр «Кот».

13:00 | «Вредный спектакль» | 3+

15:00 | «Имя» | 16+

19:00 | «И мы идем» | 12+

Воронежский концертный зал.

12:00, 14:30 | Спектакль «Волшебник Изумрудного Города» | 0+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

МТС Live Холл.

19:00 | Шоу Импровизаторы. 10 лет | 18+

Воронежский океанариум.

11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

11:00 | Пешая экскурсия «О Костёнках с любовью» | 12+

29 марта.

Театр оперы и балета.

18:00 | Оперетта «Летучая мышь» | 12+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

13:00, 18:00 | Комедия «На всякого мудреца довольно простоты» | 12+

Никитинский театр.

17:00 | «Осенняя соната» | 18+

Театр «Кот».

13:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

19:00 | «У каждого свои недостатки» | 16+

Воронежский концертный зал.

16:00 | Alexin 5. «Джазовые мастера: голоса времени» | 12+

19:00 | Спектакль «Не стреляйте в экстрасенса» | 18+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

17:00 | Спектакль «Женитьба» | 0+

Воронежский океанариум.

11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в каналах МАКС и Телеграм.