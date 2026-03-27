Воронежцам раскроют театральные тайны

28 марта.
Театр оперы и балета.
17:00 | Балет-сказка «Муха-Цокотуха» | 0+
20:00 | Опера «Бедные люди» | 12+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
00:00 | «Тайны театра глазами зрителей» | 18+
15:00 | Театральный квартирник «Ближе» | 16+
18:00 | Комедия «Романтики» | 12+
Никитинский театр.
14:00 | «Василисса» | 18+
Театр «Кот».
13:00 | «Вредный спектакль» | 3+
15:00 | «Имя» | 16+
19:00 | «И мы идем» | 12+
Воронежский концертный зал.
12:00, 14:30 | Спектакль «Волшебник Изумрудного Города» | 0+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
МТС Live Холл.
19:00 | Шоу Импровизаторы. 10 лет | 18+
Воронежский океанариум.
11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
11:00 | Пешая экскурсия «О Костёнках с любовью» | 12+
29 марта.
Театр оперы и балета.
18:00 | Оперетта «Летучая мышь» | 12+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
13:00, 18:00 | Комедия «На всякого мудреца довольно простоты» | 12+
Никитинский театр.
17:00 | «Осенняя соната» | 18+
Театр «Кот».
13:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
19:00 | «У каждого свои недостатки» | 16+
Воронежский концертный зал.
16:00 | Alexin 5. «Джазовые мастера: голоса времени» | 12+
19:00 | Спектакль «Не стреляйте в экстрасенса» | 18+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
17:00 | Спектакль «Женитьба» | 0+
Воронежский океанариум.
11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+
