Из-за перекрытия Крымского моста задержались четыре поезда

По состоянию на 10 утра пятницы, 27 марта, четыре поезда, направляющиеся в Крым, задерживаются. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».
Как сообщалось ранее, Крымский мост был перекрыт больше пяти часов. Эти ограничения вызвали задержки поездов.
Так, два состава следуют из Москвы в Симферополь. Один из них опаздывает на 3,5 часа, а другой — на четыре. Еще один поезд следует из столицы в Севастополь. Он задерживается на пять часов. Кроме того, поезд из Перми опаздывает на четыре часа.
При этом время задержки в пути может измениться.
«Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой», — говорится в сообщении.
