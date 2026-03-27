Из-за перекрытия Крымского моста задержались четыре поезда

Четыре поезда в Крым задерживаются из-за ограничений на мосту 27 марта.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 10 утра пятницы, 27 марта, четыре поезда, направляющиеся в Крым, задерживаются. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Как сообщалось ранее, Крымский мост был перекрыт больше пяти часов. Эти ограничения вызвали задержки поездов.

Так, два состава следуют из Москвы в Симферополь. Один из них опаздывает на 3,5 часа, а другой — на четыре. Еще один поезд следует из столицы в Севастополь. Он задерживается на пять часов. Кроме того, поезд из Перми опаздывает на четыре часа.

При этом время задержки в пути может измениться.

«Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой», — говорится в сообщении.

