Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Кубке Минина и Пожарского» прошёл шахматный семейный турнир

На Всероссийском фестивале разыграны очередные награды.

В рамках 11-го Всероссийского шахматного фестиваля «Кубок Минина и Пожарского» в Нижнем Новгороде состоялся командный семейный турнир, увенчавшийся новым рекордом.

За доски сели сразу 54 шахматиста, то есть, сразу 27 команд.

По итогам семи туров в общем зачёте победителями стали столичные гости София и Игор Гаеры, которые выиграли 5 матчей при 2 ничьих. Серебро завоевали нижегородцы Светлана и Сергей Горячевы, бронза досталась другим нашим землякам Светлане и Юрию Введенскому. И у тех, и других одинаковый результат (4 выигрыша, 2 ничьи, 1 поражение), а распределение мест определили дополнительные показатели.

В турнире женских команд, где есть хотя бы одна участница фестиваля, победу отпраздновали нижегородки Анфиса и Эвелина Галахановы.