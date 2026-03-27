Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха в апреле

В регионе туристы проводят в среднем 5 дней.

Источник: Клопс.ru

Калининград попал в десятку популярных направлений в РФ для отдыха в апреле. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ.

Столица области заняла 7 место в списке. В регионе туристы проводят около 5 дней. В среднем сутки в отелях Калининграда обходятся в 3,8 тыс. рублей.

На первом месте Санкт-Петербург с 13% апрельских бронирований. Второе место разделили Сочи и Москва, собравшие по 8% бронирований. А на третьем месте — Казань.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи; Сочи, Краснодарский край — 5 ночей; Москва, Московская область — 3 ночи; Казань, Татарстан — 4 ночи; Ялта, Крым — 5 ночей; Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей; Калининград, Калининградская область — 5 ночей; Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи; Пятигорск, Ставропольский край — 5 ночей; Геленджик, Краснодарский край — 5 ночей.

Зеленоградск попал в десятку популярных направлений для трёхдневного отдыха в марте.

