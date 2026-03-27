Несколько поездов, следующих через Ростов, задержались в пути

Несколько поездов «Таврия», следующих через Ростов-на-Дону, задержались в пути в связи с остановкой движения на Крымском мосту. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд-Сервис-Экспресс».
Речь идет о направлениях в Крым:
— № 092/091 Москва — Севастополь, отправлением 25 марта. Прибыл в Тамань, задерживается на 4 часа;
— № 195/196 Москва — Симферополь, отправлением 25 марта. Прибыл в Тамань, задерживается на 3 часа.
— № 161/1628 Пермь — Симферополь, отправлением 24 марта. Прибыл в Тамань, задерживается на 3 часа;
— № 028/027 Москва — Симферополь, отправлением 26 марта. Прибыл в Старотитаровку, задерживается на 2,5 часа.
