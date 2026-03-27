Красноярский трест Олега Митволя находится в стадии банкротства

E ТИСИЗ не хватает средств для закрытия вопроса о погашении задолженности перед субподрядчиком.

Источник: Комсомольская правда

Фирма «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (КрасноярскТИСИЗ) Олега Митволя, которая занималась актуализацией проекта метро в краевом центре, находится в состоянии банкротства. Как пишет ТАСС, причиной стали финансовые трудности — у компании нет денег для погашения задолженности перед субподрядчиком.

— По расчетам аудитора, у ТИСИЗ не хватает средств для закрытия вопроса о погашении задолженности перед компанией «Бизнес-информ-анализ», — сказал Митволь журналистам.

В компании уже ввели наблюдение.

Напомним, что 24 марта экс-проектировщик красноярского метрополитена и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении 900 миллионов рублей, вышел на свободу. Бизнесмен отбывал срок в коломенской ИК-6 (Московская область).

По словам адвоката Михаила Шолохова, экс-проектировщик планирует добиваться пересмотра своего дела.