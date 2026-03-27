Минобразования определило количество бюджетных мест для россиян в вузах Беларуси. Это прописано в постановлении Министерства образования № 63 от 16 марта 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно приложению к постановлению, на бюджетную форму обучения россиян могут зачислить в 30 вузов Беларуси по всей стране на 131 специальность. Кроме того, было выделено более 860 мест.
Поступить на дневную бюджетную форму обучения будет возможность у выпускников вузов России, у которых результаты единого государственного экзамена по предметам профильных испытаний не менее 70% от максимального балла.
Также по результатам ЕГЭ россияне смогут поступить в белорусские вузы на все специальности на платной основе.
Самый большой набор (речь идет про 35 человек) предусмотрен на «Ветеринарную медицину) в Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Вместе с тем 20 мест выделено на специальность “Производство продукции растительного происхождения” в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.
Наибольшее количество бюджетных мест для абитуриентов из России предложили Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (93 места), Белорусский государственный университет (82 места), а также Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (73 места).
Больше всего мест было выделено по естественнонаучным, инженерным, сельскохозяйственным направлениям.
