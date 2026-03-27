Более 100 жителей Пермского края получили компенсацию ОСАГО

В 2026 году Отделение СФР по Пермскому краю возместило часть стоимости полиса ОСАГО более чем 100 гражданам с инвалидностью. Эта мера поддержки действует для людей, которым автомобиль необходим по медицинским показаниям в рамках индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). Законные представители детей с инвалидностью также могут рассчитывать на компенсацию.
Размер выплаты составляет половину стоимости страхового полиса. В этом году жители края получили компенсацию на общую сумму более 356,5 тысячи рублей, при этом средний размер возмещения составил 3 496 рублей.
Компенсация предоставляется на одно транспортное средство в течение календарного года. В страховом полисе могут быть указаны до трёх водителей, включая самого гражданина с инвалидностью или его представителя. Страховка должна быть полностью оплачена, а сам гражданин или его законный представитель — страхователем договора.
Отделение СФР отмечает, что выплаты назначаются автоматически, если сведения о полисе, инвалидности и медицинских показаниях уже внесены в Федеральный реестр инвалидов и Единую информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Если данные отсутствуют, компенсация не будет оформлена автоматически.
В таком случае необходимо подать заявление через портал Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Пермскому краю или в МФЦ. Для этого потребуется справка органов медико-социальной экспертизы с подтверждением инвалидности и указанием медицинских показаний для использования автомобиля.