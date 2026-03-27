Верховный суд разрешил преследование донской судьи за «покупку должности»

Верховный суд России разрешил преследование донской судьи за «покупку должности», сообщается на официальном сайте инстанции.
Речь идёт о бывшей мировой судье Советского судебного района Ростова Эльмире Пономарёвой. Её подозревают в даче взятки в особо крупном размере.
Согласно данным дела, работая помощником судьи, Пономарёва обратилась к председателю Советского районного суда донской столицы Елене Коблевой с просьбой помочь в получении должности мирового судьи и передала ей взятку в размере двух млн рублей.
«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в декабре 2025 года дала согласие на возбуждение в отношении Пономарёвой уголовного дела. Экс-судья обратилась с административным исковым заявлением в ВС РФ, требуя прекратить уголовное преследование», — сказано в сообщении Верховного суда РФ.
Уточняется, что Верховный суд не нашёл оснований для отмены решения ВККС РФ.