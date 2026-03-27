Дачи затопило в Красноярске

В дачных массивах красноярского поселка Дрокино сложилась неблагоприятная гидрологическая обстановка. Там затопило несколько участков и один дом — вода стекла со склонов, когда начал таять снег.
Как сообщает ГУ МЧС, утром 27 марта оказались затоплены 25 приусадебных участков в двух садовых обществах. Также подтоплен один жилой дом — вода поднялась на 10 см выше уровня пола.
«Жители дома от эвакуации отказались. Планируется проведение мероприятий по откачке воды с пониженных участков местности. С помощью беспилотников ведется мониторинг паводковой обстановки в районе. Ситуация находится на контроле», — рассказали в министерстве.
Напомним, накануне ГУ МЧС Красноярского края выпустило предупреждение о возможных затоплениях на территории центральных и южных округов региона в связи с повышением температуры воздуха.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.