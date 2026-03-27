Когда в Волгограде потеплеет, чтобы выключать отопление

Весеннее солнце в Волгограде традиционно заставляет горожан задаваться одним и тем же вопросом: когда перестанут греть батареи и завершится отопительный сезон, ведь единой даты джля каждого года нет?
В этом году конец марта выдался погожим, но спешить с перекрытием вентилей коммунальщики не торопятся. Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева предупреждает: мартовское тепло в наших краях крайне обманчиво, и расслабляться пока рано, -пишет v1.ru.
Сейчас Волгоградская область находится во власти южного антициклона, который обеспечил нам комфортные дневные температуры. Однако с юга уже подбираются циклоны, которые принесут в город дожди.
Если сегодняшняя пятница и суббота обещают быть сухими, то уже в воскресенье зонтики станут обязательным аксессуаром. Осадки, хоть и несущественные, сохранятся вплоть до начала апреля, а 1 числа через регион пройдет фронтальный раздел с очередной порцией дождей.
Что касается температуры, то цифры кажутся оптимистичными: днем столбик термометра уверенно держится в районе 14−16 градусов тепла, а по ночам не опускается ниже 6−10 градусов. В течение последних дней марта среднесуточная температура в Волгограде уже перешагнула отметку в +8 градусов. Казалось бы, можно и прощаться с отопительным сезоном, но природа готовит неприятный сюрприз.
Синоптики прогнозируют, что в первой декаде апреля в регион может вернуться холод. В отдельные ночи по области ожидаются заморозки от −3 до +2 градусов. Днем при этом воздух будет прогреваться лишь до 10−15 градусов. Такие температурные «качели» — весомый повод притормозить с окончанием отопительного сезона.
Для официального прекращения подачи тепла в жилые дома необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась выше отметки +8 градусов в течение пяти суток подряд. Учитывая прогноз о возможных ночных минусах в начале апреля, жителям города, скорее всего, придется еще радоваться горячим радиаторам и возможности не замерзнуть в собственных квартирах во время грядущего похолодания.
