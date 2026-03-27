Максим Лубяной: «Почти четверть избирателей пока не определилась с выбором»

«Выборы в Государственную Думу IX созыва традиционно воспринимаются как событие, где конфигурация основных игроков известна заранее», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, рассуждая о том, какие подходы партии будут использовать в борьбе за избирателя.
«Право участвовать имеют 19 партий, но реальная борьба разворачивается в основном внутри “парламентской пятерки” плюс, возможно, несколько непарламентских сил, пытающихся зацепиться за повестку. Однако за этой внешней предсказуемостью скрывается более интересный вопрос: как изменится структура поддержки, когда избиратель будет руководствоваться не прошлыми заслугами, а текущим ощущением собственного положения. И здесь данные социологических исследований позволяют отделить предвыборные ожидания от реальных социальных раскладов.
Исследования Института проблем социального управления последовательно фиксируют устойчивую связь между материальным положением человека и его отношением к власти. Чем выше уровень доходов и стабильнее потребительские возможности, тем выше готовность поддерживать действующие институты. В группах с ограниченными ресурсами, где повседневная повестка замыкается на решении бытовых вопросов, дистанция до власти максимальна. Именно там сосредоточены основные массивы неопределившихся и потенциально протестных голосов. И любые попытки выстроить кампанию без учета этой стратификации обречены работать только с уже «закрепленной» частью электората, оставляя за бортом большинство тех, кто еще не определился или готов голосовать «от противного».
Согласно замерам, почти четверть избирателей пока не определилась с выбором, а еще около десяти процентов заявляют, что не пойдут на участки. В сумме это более трети потенциального электората, находящегося в состоянии «текучей» лояльности или отчуждения. Именно этот сегмент станет главным полем борьбы. Однако здесь возникает и главный риск кампании: в условиях, когда значительная часть населения имеет скромные доходы, спрос на простые, быстрые и эмоционально окрашенные обещания неизбежно высок. Популизм дает мгновенный отклик, но подрывает доверие к политической системе, когда обещанное не исполняется.
Как избежать этого сценария? Ответ в содержании кампании. Две трети респондентов готовы назвать конкретную партию — люди не отказываются от участия, если видят в нем смысл. Задача партий сделать этот смысл измеримым. Предварительное голосование, публичные обсуждения программ, привязка предложений к конкретным социальным группам и территориям — все это механизмы, которые уже существуют. Вопрос в том, станут ли они реальным фильтром, отделяющим проработанные решения от популистских лозунгов.
Таким образом, главная интрига выборов-2026 для экспертного сообщества лежит не в плоскости философских рассуждений, а в конкретном распределении голосов и мандатов. По данным ИПСУ (февраль 2026 г.), «Единая Россия» уверенно лидирует с 33,7% среди определившихся. Далее с минимальным разрывом идут ЛДПР (11,4%) и КПРФ (10,2%). «Справедливая Россия» (4,9%) и «Новые люди» (4,1%) пока находятся вблизи пятипроцентной отметки, но аналитики института фиксируют рост их шансов на прохождение. Свежие данные ВЦИОМ (март) показывают ускоренную динамику: согласно этим замерам, «Новые люди» вышли на второе место (10,7%), а СР преодолела пятипроцентный барьер (5,3%). К таким резким движениям стоит относиться с осторожностью — опросные методики, выборка и текущая конъюнктура могут давать временные всплески, но игнорировать их как тренд тоже нельзя. Добавим к этому 23,2% неопределившихся, которые остаются главным ресурсом, способным кардинально изменить расклад. Именно эти цифры, а не абстрактные дискуссии о качестве программ, станут предметом самого пристального внимания в ночь подсчета голосов. Исход борьбы за второе место и окончательная конфигурация оппозиционного пула — вот что действительно определит облик Думы IX созыва".