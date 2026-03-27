Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году

Первым делом городские службы приступили к приведению в порядок объектов дорожной инфраструктуры.

В Самаре дан старт генеральной уборке после зимы. Специалистам предстоит очистить 30 тысяч дорожных знаков, почти 480 светофоров и 50 километров пешеходных ограждений. Ежесуточно в наведении порядка задействованы от 600 до 800 сотрудников служб благоустройства и дорожного хозяйства, пишет ГТРК-Самара.

«Приводим все порядок: знаки чистим, светофоры, поправляем все, чтобы все было красиво аккуратно. В принципе, начинается субботник можно сказать», — рассказывает Дмитрий Цыгольник, представитель подрядной организации.

Особое внимание остановочным павильонам. В этом сезоне запланировали привести в порядок более 800 объектов. На летнее обслуживание перешли и дорожно-коммунальные службы. На улицы вышли более 70 автопылесосов и другого спец.транспорта.

«В первую очередь мы убираем мусор после зимы. Это уборка посторонних предметов и мусора с элементов автомобильных дорог. Также у нас происходит механизированное подметание прилотковой части дорог, осевой линии, проезжей части, также трамвайные пути моем», — рассказывает Альбина Кудапина, мастер участка МБУ г. о. Самара «Благоустройство».

Внести свой вклад в чистоту Самары сможет каждый, 18 и 25 апреля в областной столице пройдут общегородские субботники.

«Уверен, что заявится большое количество горожан, чтобы сделать наш город чище, красивее, ну и просто всем вместе совместно поработать. Регистрация для участия в субботнике откроется в начале апреля», — подчеркивает Иван Носков, глава г. о. Самара.