В Чумикане с большим размахом отметили День оленевода

В Чумикане прошел большой национальный праздник — День оленевода. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», этот праздник — не просто мероприятие, а дань уважения древним традициям, возможность сохранить и передать следующим поколениям обычаи эвенков и других народов Севера.
Праздник начался с проведения древних эвенкийских обрядов. Во время синкелавуна по традиции принято благодарить духов за дары тайги — богатую добычу — и просить благословения на грядущий год. Кроме того, гостей обкуривали дымом. Считается, что это таким образом человек очищается от дурных мыслей.
Не обошлось и без обряда кормления огня — одного из самых почитаемых у эвенков. К священному костру по очереди подходили старейшины, молодёжь и гости праздника. Каждый бросал в пламя кусочки пищи и произносил слова благодарности огню как живому существу. Это делают для того, чтобы попросить огонь дать удачи в промысле, защитить от опасностей в тайге и принести благополучие для семьи и всего рода.
На дерево издавна принято повязывать разноцветные ленточки. По эвенкийским преданиям каждая ленточка имеет свое значение. Каждый гость праздника повязал свою ленту и загадал сокровенное желание.
Что за праздник без национальных видов спорта! Жители и гости Чумикана соревновались в ловкости и силе в прыжках через нарты, метании маута, переносе тяжестей.
Затем праздник переместился в фойе социально‑культурного центра Тугуро‑Чумиканского района, где для гостей подготовили концертную и развлекательную программу с участием фольклорных ансамблей. Участники творческих коллективов поразили зрителей не только своими талантами, но и прекрасными национальными костюмами.
Гостей щедро угощали эвенкийскими блюдами, в составе которых непременно было мясо и субпродукты оленя — основа традиционного рациона народа. На столах было все, чем богат северной край — голубика и брусника, всевозможная рыба.
День завершился общим хороводом дружбы — участники и гости, взявшись за руки, исполнили традиционный танец, символизирующий единство и гармонию с природой.
В этом году праздник был посвящен Году единения народов России, объявленному президентом страны Владимиром Путиным.