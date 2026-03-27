В Чумикане с большим размахом отметили День оленевода

Не обошлось и без обряда кормления огня — одного из самых почитаемых у эвенков. К священному костру по очереди подходили старейшины, молодёжь и гости праздника. Каждый бросал в пламя кусочки пищи и произносил слова благодарности огню как живому существу. Это делают для того, чтобы попросить огонь дать удачи в промысле, защитить от опасностей в тайге и принести благополучие для семьи и всего рода.