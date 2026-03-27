Мифы и реальность: актриса Иркутского театра кукол поделилась секретами закулисья

IrkutskMedia, 27 марта. Театр кукол часто воспринимают упрощенно, дескать, он только для детей, а управлять куклами, играющими на сцене, может кто угодно. Ко Всемирному дню театра актриса Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» Валерия Москвичёва развеивает популярные мифы и делится секретами профессии: от тонкостей импровизации до поиска «голоса» для каждой куклы.
Миф 1. Театр кукол — только для детей
«Однозначно нет. Сегодня существует множество спектаклей для взрослых: глубоких, философских, затрагивающих тонкие душевные струны. Одни из самых трогательных и важных для меня в нашем театре — “Последний срок” (16), “Старик и море” (14). Мне кажется, секрет постановки, меняющей мир зрителя прост, — если после просмотра она ещё несколько дней живет в тебе, рождает мысли и размышления, значит, она попала в цель и полностью раскрыла заданную тему», — рассказала Валерия.
Миф 2. Управлять куклой — это просто
«Вовсе нет, — продолжает актриса. — В управлении куклой множество тонкостей. Неподготовленный человек может не заметить крошечных движений: легкого взмаха руки, едва уловимого поворота головы или движения плечиков. Именно эти нюансы дают персонажу жизнь, делают его настоящим».
Миф 3. Одну куклу всегда один актер
«Бывает по разному, — отмечает девушка. — Да, простые куклы часто управляются одним человеком — особенно в детских спектаклях, где один артист может одновременно исполнять роли нескольких персонажей. Но чем реалистичнее кукла, тем больше ей нужно помощников: каждый отвечает за определенную часть тела, чтобы движения выглядели естественными и “дышали”. К примеру, во взрослых постановках “Аистёнка” нередко с одной куклой работает несколько артистов одновременно».
Миф 4. В театре кукол нет места импровизации
"Отнюдь нет! — улыбается Лера. — Импровизация — один из главных инструментов актёра, и в театре кукол она особенно важна. Она показывает, что спектакль — это не машинальное повторение одних и тех же действий, а живой процесс.
Бывают и форс мажоры: тогда импровизация просто необходима. Помню яркий случай из практики: мы ставили спектакль «Материнское поле» (14). По сюжету, уставший народ протестует против того, чтобы у него забирали последнюю еду. Мой однокурсник Ярослав Мельник решил добавить творческую импровизацию: вместо привычного усталого голоса мужчины он вдруг произнес ключевую фразу старческим женским голоском: «Это нарушение колхоза!». Это было так неожиданно и уморительно, что мы еле-еле удержались, чтобы не смеяться в голос".
Миф 5. Говорить за куклу легко — достаточно изменить голос
«Голос нужно менять не просто так, “с потолка”, — объясняет артистка театра кукол “Аистёнок”. — Мы смотрим на куклу: на её лицо, мимику, особенности — большие щечки, губы уточкой… Все эти нюансы формируют характер голоса. Важно вжиться в образ персонажа, придать голосу те же черты, что видишь в нём. Иначе будет казаться, будто кто-то просто стоит рядом и зачитывает текст».
Миф 6. Любой актёр может работать с куклами
«К сожалению, нет, — замечает Валерия. — Я училась этой профессии четыре года, и на практике не раз видела, как драматические или музыкальные актеры теряются при взаимодействии с куклой. Даже если два человека встают рядышком, им бывает сложно “поймать” друг друга и создать образ единого персонажа. Это требует специальных знаний, практики и навыков».
Миф 7. Театр кукол консервативен и не следит за трендами
«Совсем наоборот! — восклицает актриса. — Театр кукол активно развивается: появляются новые тренды, внедряются инновации. Порой другие театры даже заимствуют наши находки! Мы постоянно ищем свежие способы выразить мысль, сделать спектакль интересным и для нас, и для зрителей».