Медосмотры нижегородских призывников будут проводить по новым правилам

Военкоматы заранее начнут собирать данные о здоровье будущих новобранцев.

Источник: Живем в Нижнем

Призывников из Нижегородской области будут обследовать в соответствии с обновленными правилами. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Нововведения разрешают военкоматам заранее получать данные о здоровье будущих новобранцев из медицинских систем. Запрашивать сведения необходимо до 15 декабря.

Если информации о здоровье достаточно, то категорию годности определят без личной явки призывника.

«Теперь военкоматы могут контролировать прохождение обследований и лечения. С больницами и поликлиниками военкоматы будут шире взаимодействовать по цифровым каналам», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что платные медуслуги будут оказывать по новым правилам в Нижегородской области.