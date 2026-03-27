Медосмотры нижегородских призывников будут проводить по новым правилам

Призывников из Нижегородской области будут обследовать в соответствии с обновленными правилами. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Нововведения разрешают военкоматам заранее получать данные о здоровье будущих новобранцев из медицинских систем. Запрашивать сведения необходимо до 15 декабря.
Если информации о здоровье достаточно, то категорию годности определят без личной явки призывника.
«Теперь военкоматы могут контролировать прохождение обследований и лечения. С больницами и поликлиниками военкоматы будут шире взаимодействовать по цифровым каналам», — говорится в сообщении.
