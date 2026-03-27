Никитин: Росгвардия — одно из ключевых звеньев системы силовых ведомств

Губернатор Нижегородской области поздравил с Днем войск национальной гвардии России.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем войск национальной гвардии России, который отмечается 27 марта. Текст поздравления распространила пресс-служба главы региона и облправительства.

"Уважаемые военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии России! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и с 10-летием образования федеральной службы!

Создание Росгвардии в 2016 году указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина стало ответом на новые серьезные вызовы. За прошедшее десятилетие служба доказала свою эффективность, став мощной и мобильной структурой. Сегодня Росгвардия — одно из ключевых звеньев системы силовых ведомств, она обладает весомым кадровым, техническим потенциалом, который позволяет эффективно решать все поставленные задачи. Выдержка, верность присяге и боевая подготовка военнослужащих — это фундамент, на котором во многом строится безопасность нашей страны.

Ваша служба по праву считается одной из самых ответственных и значимых для государства. Среди задач, которые вы выполняете, — отстаивание суверенитета страны, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана стратегически важных государственных объектов. Вы обеспечиваете общественный порядок, защищая мир и покой в каждом доме.

Особо хочу отметить тех, кто в настоящее время активно задействован в зоне проведения спецоперации, честно и мужественно исполняет свой долг, обеспечивая безопасность в новых российских регионах.

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю здоровья, благополучия, крепости духа!" — говорится в поздравлении.