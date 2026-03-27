Поздравление Руслана Болотова с Международным днем театра

Этот праздник объединяет профессионалов сцены и миллионы благодарных зрителей. Театр был и остается особым, живым искусством: он учит нас думать, сопереживать и чувствовать.
Столица Прибайкалья по праву гордится своим богатым театральным наследием. В 2025 году Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова отметил свое 175-летие, 90 лет исполнилось Иркутскому областному театру кукол «Аистенок». В их репертуарах — детские постановки, серьезная классика, молодежные пьесы и смелые эксперименты, которые завоевывают любовь зрителей по всей России и за рубежом. Полные залы собирают и спектакли Иркутского театра народной драмы, который приобщает зрителей к духовно-нравственным традициям. Популярностью у горожан и гостей Иркутска также пользуются спектакли музыкального и любительских театров, студенческих групп творческой направленности и школьных кружков. Благодаря этому в городе создана уникальная культурно-творческая атмосфера, поддерживаемая премьерами и фестивалями международного уровня.
В этот праздник слова благодарности — режиссерам, актерам, художникам, костюмерам и работникам закулисья. Своим трудом и преданным служением искусству вы сохраняете и приумножаете наши многовековые духовно-нравственные традиции и ценности.
Желаю работникам театров творческого вдохновения, блистательных премьер, уважения и признания публики, а иркутянам, которые неравнодушны к сценическому искусству, — ярких впечатлений и всего самого доброго!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.