Сложности с получением загранпаспорта могут возникнуть у нижегородцев

Жители Нижегородской области могут столкнуться со сложностями при оформлении загранпаспортов.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Нижегородской области могут столкнуться со сложностями при оформлении загранпаспортов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

В ведомстве уточнили, что услуга по оформлению загранпаспорта всегда была одной из самых востребованных. Кроме того, в месяцы перед сезоном отпусков, а именно с марта по сентябрь, наблюдается повышенный спрос.

В этом году также изменился порядок выезда детей младше 14 лет за границу. С 20 января въезд в ряд стран по свидетельству о рождении ограничен, поэтому необходимо оформление загранпаспорта или отметка в паспорте родителя. Из-за этого число выданных детям документов на пять лет выросло на 70%, на 10 лет — на 40%.

На ситуацию с выдачей загранпаспортов также повлияли технические сложности в многофункциональных центрах. Из-за этого россияне обращаются непосредственно в отделы по миграции. В крупных городах в связи с этим возникли очереди.

