Уровень смертности от онкологии рекордно снизился в Нижегородской области

Нижегородская область достигла рекордного снижения уровня больничной летальности от онкологии — 0,08%. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
За прошлый год число госпитализаций в НИИ клинической онкологии выросло до 55 тысяч, несмотря на это показатель смертности от рака аномально упал. Ситуацию объясняют с переходом на персонализированную медицину и внедрением ИТ в диагностику.
Всего в учреждении за 2025-й провели свыше 16 000 телемедицинских консультаций в формате «врач — врач», что позволило подтвердить сложные диагнозы в районах области, не перегружая стационар пациентами, которым нужна корректировка терапии.
Сейчас под диспансерным наблюдением находится 19 000 случаев онкозаболеваний, внедрен «бесшовный» цикл ведения пациента.
Ранее мы писали, что нижегородские врачи диагностировали у вейпера плоскоклеточный рак гортани.