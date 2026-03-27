Более 500 участков в Красноярском крае подключат к инженерным сетям

Дивногорск, Сосновоборск и село Идринское получат 200 миллионов рублей из краевого бюджета на строительство коммунальных и дорожных объектов. Средства направят на подключение более 500 земельных участков, свыше 380 из которых принадлежат многодетным семьям.
Как рассказали в правительстве Красноярского края, финансирование выделено в рамках региональной программы «Создание условий для обеспечения жильём граждан и формирование комфортной городской среды».
В прошлом году по этой же программе инженерные коммуникации подвели к 291 участку, 249 из них — в собственности многодетных семей. В числе реализованных проектов: строительство дорожного участка в поселке Емельяново, проведение электричества в канском микрорайоне имени П. Шатова, подведение инженерных сетей к микрорайону XIIа в Сосновоборске, а также водоснабжение жилого микрорайона Зоткино в селе Знаменка Минусинского округа.
Средства распределяются на основе заявок, поступивших от муниципалитетов.
Ранее мы сообщали, что на юге Красноярского края 3,5 тысячи спасателей готовы бороться с паводками.