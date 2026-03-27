Евгений Семенов: «Партийный ландшафт после выборов останется неизменным»

Избежать популизма и демагогического трюкачества в ходе агитационно-пропагандистской кампании тоже вряд ли удастся. Не будем забывать, что современная демократия с её партийно-политическими системами выросла из риторической демократии древнеафинской агоры. Первые народные политики — демагоги — специально обучались искусству публичной риторики, которая позволяла им достигать выборных должностей. С тех пор демагог или «простат (защитник) народа», в определении Аристотеля, просто обязан владеть навыками ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону. Другое дело, что нынешние простаты, какую бы партию они ни представляли, виртуозностью и артистизмом парламентской демагогии, увы, не владеют. Но что уж тут поделаешь — каждый народ имеет такой простатит, который он заслужил".