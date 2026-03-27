Евгений Семенов: «Партийный ландшафт после выборов останется неизменным»

Нижегородские эксперты рассуждают о том, какие подходы партии будут использовать в борьбе за избирателя.

Источник: Нижегородская правда

«Есть основания полагать, что партийный ландшафт в российском парламенте после выборов останется неизменным», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, какие подходы партии будут использовать в борьбе за избирателя.

"Потому что радикальное и быстрое изменение ландшафта бывает в двух случаях: в результате катастрофы или стихийного бедствия, а это то, чего нам всем хотелось бы избежать, или в результате антропогенной деятельности, а это то, чего, я надеюсь, не допустят ландшафтные дизайнеры, так долго и любовно возделывавшие тот парламентский сад, который мы наблюдаем сегодня.

Избежать популизма и демагогического трюкачества в ходе агитационно-пропагандистской кампании тоже вряд ли удастся. Не будем забывать, что современная демократия с её партийно-политическими системами выросла из риторической демократии древнеафинской агоры. Первые народные политики — демагоги — специально обучались искусству публичной риторики, которая позволяла им достигать выборных должностей. С тех пор демагог или «простат (защитник) народа», в определении Аристотеля, просто обязан владеть навыками ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону. Другое дело, что нынешние простаты, какую бы партию они ни представляли, виртуозностью и артистизмом парламентской демагогии, увы, не владеют. Но что уж тут поделаешь — каждый народ имеет такой простатит, который он заслужил".