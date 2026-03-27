В Хабаровске пройдёт финал фестиваля креативных индустрий «Арт Мастерс»

В Хабаровске пройдёт финал единственного в мире фестиваля креативных индустрий «Арт Мастерс». Об этом глава региона Дмитрий Демешин сообщил в ходе прямой линии 24 марта.
Губернатор анонсировал сразу два крупных события для молодёжи этим летом. В июне в городе организуют фестиваль цифрового спорта, а в августе — финалы национального чемпионата «Арт Мастерс».
«Арт Мастерс» с этого года приобретает международный статус и становится частью Всемирного фестиваля молодёжи. В Хабаровске пройдёт самая престижная часть чемпионата — финалы номинаций «Драматург театра и кино» и «Художник-аниматор».
«Именно наши жители и наша молодёжь сегодня определяют политику. Поэтому мы хотим собрать у нас и режиссёров, и продюсеров, операторов кино и другие творческие специальности. И будем задавать тон, определять творческую политику. Хочется рассказывать про наш край, про нашу историю. Это будут делать новые таланты», — сказал Дмитрий Демешин.
В чемпионате участвуют молодые люди от 14 до 35 лет по 36 творческим компетенциям: моушн-дизайн, геймдизайн, режиссура, продюсирование, операторское мастерство, композиция, стилистика и другим. Победители получат денежные сертификаты до 750 тысяч рублей, реальные кейсы в портфолио и предложения от лидеров индустрии.
Хабаровский край выбрали площадкой не случайно — регион уже считается центром креативных индустрий Дальнего Востока. Здесь работают известные анимационные студии, а с 2025 года открылся филиал ВГИКа. По поручению губернатора также начинается возрождение Дальневосточной киностудии.
Фестиваль «Арт Мастерс» пройдёт под патронажем трёх федеральных министерств и национальных проектов России. Это станет важным событием для развития творческой молодёжи края.