Спутник «Лобачевский» получил первые мультиспектральные снимки

На них запечатлены города в Японии и США.

Нижегородский космический аппарат «Лобачевский» успешно отправил на Землю изображения городов, расположенных на территории Соединенных Штатов Америки и Японии. Как заявили в ГК «Геоскан», это первые снимки, сделанные с помощью мультиспектральной камеры спутника.

Миниатюрный спутник «Лобачевский» (кубсат) был сконструирован на основе спутниковой платформы «Геоскан 16U». Эта платформа характеризуется высокоточной системой, отвечающей за ориентацию и стабилизацию аппарата в пространстве. Среди запечатленных на снимках населенных пунктов — американский город Окснард, находящийся в штате Калифорния, и японский город Йокосука, расположенный в префектуре Канагава.

Мультиспектральная камера обеспечивает разрешение в 4 метра на пиксель, находясь на орбите высотой 500 километров. Кроме того, на борту «Лобачевского» установлена гиперспектральная камера. Комбинация данных с обеих камер позволит специалистам проводить оценку состояния растительности как в лесных угодьях, так и на сельскохозяйственных землях.

Максим Жарков, руководитель спутникового проекта ННГУ, пояснил, что выбор конкретных регионов для испытаний мультиспектральной камеры был продиктован рядом причин. К ним относятся: отсутствие облачности над целевыми зонами съемки, возможность точного определения местоположения благодаря особенностям рельефа и высокая степень контрастности земной поверхности в изучаемых спектральных диапазонах.

Учитывая, что на территории России в настоящее время наблюдается обильное снеговое покрытие, замерзшие водоемы и плотная облачность, для получения тестовых изображений предпочтение было отдано районам, расположенным на морском побережье и имеющим более мягкий климат.

Напомним, что спутник «Лобачевский» успешно направился на орбиту с космодрома «Восточный» в декабре 2025 года.

Ранее аппарат уже запечатлел Северо-Запад России в режиме реального времени, продемонстрировав работу высокоскоростного канала передачи данных.

