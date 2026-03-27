Открытую репетицию весенней премьеры показал театр имени Горького

27 марта — Международный день театра. В Приморье служители Мельпомены приготовили ряд сюрпризов для зрителей. Приморский краевой академический театр имени Горького пригласил зрителей на открытую репетицию драмы «Костюмер».
Спектакль ставят на Малой сцене по одноимённой пьесе британского драматурга Рональда Харвуда. Событие стало частью «Ночи театрального искусства», акция прошла по театрам и культурным учреждениям Приморского края при поддержке профильного регионального министерства.
«В театре нельзя работать, театру нужно служить», — напомнил зрителям крылатую фразу народный артист России Владимир Сергияков.
Он играет в «Костюмере» сэра Джона — звезду провинциального театра, кумира многих поколений, деспотичного и вздорного человека, который не замечает вокруг себя преданных людей. Актёр устроил на улице безобразную сцену, попав в больницу накануне премьеры «Короля Лира».
Действие пьесы происходит в Великобритании, в 1942 году. Во время войны театр продолжает жить. Верный сэру Джону костюмер Норман верит — спектакль состоится.
Режиссёр постановки Вадим Данцигер оттачивает с актёрами каждую деталь. В гримёрку заходит Миледи (Валерия Запорожец) — прима труппы и спутница Джона, начинает разговор с Норманом (Николай Тимошенко). Режиссёр объясняет — как правильно сделать ударение фразы, почему лучше постучать по дереву, чем по лбу, что делать с пальто — повесить или бросить на пол. В зале сидит девушка-суфлёр.
Спектакль собирается по частям. А когда появляется главный герой, то он — как актёр — с неудовольствием видит — на сцене поставили не то кресло. Ему обещают вернуть удобный реквизит.
«Мы хотели показать, как близки этому сюжету. Мировой театр не имеет границ, мы все больны театральным искусством, и мы воспринимаем мир по одним канонам», — говорит режиссёр Вадим Данцигер.
«Пока мы на середине пути, но с каждым днём мне становится интереснее работать с этим материалом», — признается заслуженный артист России Николай Тимошенко.
Напомним, акция «Ночь театрального искусства» посвящена 150-летию Союза театральных деятелей России. 27 марта до наступления темноты культурные площадки региона открыли для зрителей свои двери, стали частью необычных экскурсий, мастер-классов, ярких постановок. Акция поддержана региональным Министерством культуры и архивного дела.
К проекту присоединились Приморский драматический театр молодёжи, драмтеатр Восточно-военного округа в Уссурийске, библиотека села Черниговка.
«Ночь театрального искусства — возможность увидеть театр с другой стороны. Такие проекты помогают сделать культуру ближе и понятнее для жителей региона», — подчеркнула министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.