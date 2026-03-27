Александр Прудник: «Партии стремятся сохранить свой нынешний ресурс»

«В предстоящих выборах в Государственную Думу активное участие принимают три главных субъекта: политические партии, центральная власть и общество в лице избирателей. При этом роли каждого из этих участников не во всем совпадают», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, какие подходы партии будут использовать в борьбе за избирателя.
"Основная задача власти состоит в обеспечении стабильности и управляемости государства. Для нее ведущие политические партии являются инструментами управления и конструктивными элементами политической системы страны.
Партии стремятся по результатам голосования сохранить свой нынешний политический и административный ресурс.
В этих условиях роль и позиция третьего субъекта — избирателей достаточно нетривиальна. С одной стороны, именно избиратели будут определять политическое будущее партий, а, с другой, их интерес к предстоящим выборам и мотивация на участие в них достаточно низка.
Для населения страны единственным субъектом власти и носителем политической воли является Президент. В этой конфигурации государственного устройства участие в выборах иных институтов власти является для граждан в значительной степени просто ритуалом. Никто не ожидает и, самое главное, не желает никаких серьезных изменений по результатам голосования.
В текущей выборной кампании наибольшее давление будут испытывать 4 партии: ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Для этих партий пространство политического выбора и маневра резко сузилось. Нынешняя мобилизационная доминанта в общественном сознании предполагает консолидацию вокруг небольшого числа нарративов, наиболее значимых для поддержки своего государства. В этих условиях символический политический капитал будет, в основном, ассоциироваться с ведущей пропрезидентской политической слой — «Единой Россией».
Выборы нынешнего года будут иметь следующие особенности:
относительно невысокая явка, поскольку избиратель не ожидает никаких изменений по результатам голосования;
доминирование «Единой России»;
остальные партии будут стремиться лишь сохранить свои нынешние позиции;
все партии будут ориентированы на консервативный вариант выборной кампании;
ни одна из политических сил не будет заинтересована в повышении явки избирателей;
общество не будет использовать выборы в качестве инструмента воздействия на власть".