Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Прудник: «Партии стремятся сохранить свой нынешний ресурс»

Нижегородские эксперты рассуждают о том, какие подходы партии будут использовать в борьбе за избирателя.

Источник: Нижегородская правда

«В предстоящих выборах в Государственную Думу активное участие принимают три главных субъекта: политические партии, центральная власть и общество в лице избирателей. При этом роли каждого из этих участников не во всем совпадают», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, какие подходы партии будут использовать в борьбе за избирателя.

"Основная задача власти состоит в обеспечении стабильности и управляемости государства. Для нее ведущие политические партии являются инструментами управления и конструктивными элементами политической системы страны.

Партии стремятся по результатам голосования сохранить свой нынешний политический и административный ресурс.

В этих условиях роль и позиция третьего субъекта — избирателей достаточно нетривиальна. С одной стороны, именно избиратели будут определять политическое будущее партий, а, с другой, их интерес к предстоящим выборам и мотивация на участие в них достаточно низка.

Для населения страны единственным субъектом власти и носителем политической воли является Президент. В этой конфигурации государственного устройства участие в выборах иных институтов власти является для граждан в значительной степени просто ритуалом. Никто не ожидает и, самое главное, не желает никаких серьезных изменений по результатам голосования.

В текущей выборной кампании наибольшее давление будут испытывать 4 партии: ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Для этих партий пространство политического выбора и маневра резко сузилось. Нынешняя мобилизационная доминанта в общественном сознании предполагает консолидацию вокруг небольшого числа нарративов, наиболее значимых для поддержки своего государства. В этих условиях символический политический капитал будет, в основном, ассоциироваться с ведущей пропрезидентской политической слой — «Единой Россией».

Выборы нынешнего года будут иметь следующие особенности:

относительно невысокая явка, поскольку избиратель не ожидает никаких изменений по результатам голосования;

доминирование «Единой России»;

остальные партии будут стремиться лишь сохранить свои нынешние позиции;

все партии будут ориентированы на консервативный вариант выборной кампании;

ни одна из политических сил не будет заинтересована в повышении явки избирателей;

общество не будет использовать выборы в качестве инструмента воздействия на власть".

