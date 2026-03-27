На Дону ввели в оборот более 507 га заброшенных сельхозземель. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. В ряде районов региона — Азовском, Волгодонском, Зимовниковском, Песчанокопском, Сальском и Цимлянском — удалось возобновить использование ранее заброшенных сельскохозяйственных земель. Профильное ведомство организовало 175 проверочных мероприятий, в результате которых выявило нарушения земельного законодательства на общей площади 644,7 га. Ключевыми проблемами стали зарастание полей сорняками и древесно-кустарниковой растительностью, а также отсутствие своевременных агротехнических работ. По итогам проверок собственникам земельных участков было направлено свыше 140 официальных предостережений с рекомендациями наладить целевое использование земель. Документы вручались до 25 марта включительно.