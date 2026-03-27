Порядка 4,7 трлн рублей частных инвестиций привлекли регионы на развитие

Регионы России, в том числе Нижегородская область, привлекли в общей сложности порядка 4,7 млн рублей внебюджетных инвестиций на создание комфортных условий для жизни. Об этом сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.
Речь идёт о механизмах инфраструктурных бюджетных (ИБК), специальных казначейских (СКК) и казначейских инфраструктурных кредитах (КИК).
«Проекты, реализуемые с помощью инфраструктурных кредитов, способствуют развитию территорий и экономическому росту, стимулируют приток частных инвестиций», — сказал Василий Купызин.
По его словам, по этой программе в России с 2021 года было привлечено почти 4,7 млн внебюджетных вложений. В результате было построено 42,6 млн кв.м жилья и создано 203 тыс. рабчих мест.
С привлечением средств ИБК, СКК и КИК уже завершены 1004 объекта и мероприятия, включая 576,7 км дорог и более 2,1 тыс. км коммунальных сетей.
«Важно, что большинство кредитных средств направляют на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства как наиболее непростую и уязвимую сферу», — отметил гендиректор Фонда развития территорий.
На сегодня президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина регионам одобрено представление 396 млрд рублей КИК.
«Самыми капиталоемкими стали инфраструктурные кредиты, которые выдаются субъектам на выгодных условиях — под 3% годовых на 15 лет, что позволяет реализовывать проекты, оказывающие мультипликативный эффект как на развитие территорий, так и на рост экономики, без сильной нагрузки на региональные бюджеты», — отмечал ранее Марат Хуснуллин.
По его словам, цель всех проектов — улучшить качество жизни россиян. Их реализация позволяет не только привести в порядок существующую инфраструктуру, но и создать задел для роста и перспективы на будущее.
Нижегородская область на сегодняшний день — абсолютный лидер по объёму одобренных инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках инфраструктурного меню — более 107 миллиардов рублей. На эти средства регион реализует масштабные инфраструктурные проекты: строит станции метро, дублер проспекта Гагарина, модернизирует электротранспорт, создает объекты инженерной инфраструктуры особой экономической зоны «Кулибин».
В регионе с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов и казначейских инфраструктурных кредитов ведётся, в том числе, развитие южных территорий в рамках комплексного развития Нижегородской агломерации. На южных территориях будет создано около 7 млн квадратных метров жилья, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой.