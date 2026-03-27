Теплоснабжение ограничат в двух округах Иркутска 30 марта

IrkutskMedia, 27 марта. 30 марта в домах Свердловского и Правобережного округов Иркутска будет ограничено теплоснабжение. Специалисты проведут диагностику и ремонтные работы на тепловой сети.
Как сообщает Оператор теплосетей Иркутска в своем тг-канале (18+), на улице Румянцева, 26 проведутт ремонт сальникового компенсатора. На Тургенева заменят задвижки в центральном тепловом пункте. В Первомайском заменят трубопровод к дому 9а.
Во всем Правобережном округе будут снижены параметры температуры и давления на тепловых сетях для ремонта сальникового компенсатора на магистральном трубопровода по улице Румянцева, 26.