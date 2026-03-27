Гендиректор телеканалов «Волга», ННТВ, «Волга 24» стала победителем Всероссийской премии

Генеральный директор телеканалов «Волга», «ННТВ», «Волга 24» Елена Лебедева стала победителем Всероссийской премии «Золотое перо» (12+) в номинации «Медиаменеджер года».
Церемония награждения лауреатов премии прошла накануне в Москве. «Золотое перо России» — главная журналистская награда, учрежденная в 1996 году Союзом журналистов России.
Цель премии — выявление, поддержка и поощрение талантливых профессионалов в области журналистики и управленцев медиа.
В этом году церемония Всероссийской премии «Золотое перо России» стала юбилейной, награды лучшим вручались уже в тридцатый раз. В ней участвовали журналисты и руководители медиа со всей страны.
В номинации «Медиаменеджер» было определено несколько победителей, одним из них стала Елена Лебедева. В номинации оценивается вклад руководителей медиа в развитие российской журналистики, повышение профессионального уровня СМИ.
Справка.
На начало 2026 года в России насчитывается более 3300 телекомпаний, включая федеральные, региональные, кабельные и спутниковые каналы.