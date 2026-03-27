На транспортной развязке возле красноярских Солонцов начались дорожные работы

Основной этап реконструкции транспортной развязки и путепровода стартовал на обходе Красноярска. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» к 400-летию Красноярска. Еще в 2025 году стартовали первые работы на объекте. За это время подрядчики подготовили электросети, коммуникации и сети связи, а также демонтировали АЗС. В этом сезоне рабочие расширят путепровод через проспект Котельникова с устройством переходно-скоростных полос, также пройдут работы по усилению основания трассы и укладке нового асфальтобетонного покрытия. На участке обустроят водоотвод и тротуары, проведут освещение и смонтируют барьерные ограждения. От поселка Новалэнд до Солонцов проложат тротуар и подземный пешеходный переход. Руководитель управления автомобильных дорог по региону Андрей Журавлев рассказал, что полностью объект будет сдан в 2027 году. Дорожники начали укладывать водопропускные трубы. В ближайшее время специалисты уложат на объездной дороге асфальтобетонное покрытие, обустроят его дорожно-знаковой информацией, после чего осуществим первое изменение схемы движения — ориентировочно, в первой половине апреля, — отметил Андрей Журавлев. Напомним, что два участка трассы Канск — Абан — Богучаны заасфальтируют.