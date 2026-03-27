Проверить точность домашнего тонометра бесплатно предлагают волгоградцам

Акция пройдет с 6 по 8 апреля в четырех городах Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградцам предлагают бесплатно проверить, насколько точен и исправен домашний тонометр. Приуроченная к Всемирному дню здоровья акция «Будь уверен! Будь здоров!» пройдет с 6 по 8 апреля. Принести на проверку специалистам свои приборы для измерения артериального давления смогут жители четырех городов области: Волгограда, Волжского, Камышина и Михайловки.

Как сообщили в облздраве, акцию проведут совместно со специалистами ФБУ «Волгоградский ЦСМ». Они на безвозмездной основе проведут контроль бытовых тонометров и помогут убедиться, что прибор работает корректно. А также дадут рекомендации по использованию.

Где можно бесплатно проверить тонометр с 6 по 8 апреля 2026 года в Волгоградской области.

Волгоград: ЦСМ, ул. Бурейская, 6 — с 8.00 до 16.30; поликлиника № 28, ул. Симонова, 24 и поликлиника № 3, ул. Советская, 23А — с 8.30 до 16.00; ТРЦ «Акварель», центральный Атриум — с 10.00 до 17.00.

Волжский: ЦСМ", ул. Пушкина, 85а — с 8.30 до 16.30.

Камышин: ЦСМ, ул. Нахимова, 17, каб. 60 — с 8.30 до 16.30.

Михайловка: ЦСМ, ул. Ленина, 176 — с 8.30 до 16.30.

