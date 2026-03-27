Михаил Рыхтик: «В обществе пока нет запроса на серьёзные перемены»

Подходы в борьбе за избирателя будут определяться региональной спецификой. Россия — это федерация, очень часть эксперты недооценивают специфику федерального устройства, а ведь в нём заложены огромные позитивные ресурсы для нашей политической системы. Наличие или отсутствие конкурентных предвыборных кампаний будет зависеть от особенностей и степени устойчивости региональных властей. Только уверенные в себе субъекты (их лидеры и элиты) смогут решиться на честную конкуренцию, строго соблюдая существующие нормы и не выходя за рамки имеющегося консенсуса, определенного спецификой осуществляемой специальной военной операцией.