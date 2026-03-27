Михаил Рыхтик: «В обществе пока нет запроса на серьёзные перемены»

«Партийный ландшафт Государственной Думы навряд ли подвергнется большим изменениям», — считает доктор политических наук, профессор РАН, директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профессор РУДН им. П. Лумумбы Михаил Рыхтик, рассуждая о том, какие подходы партии будут использовать в борьбе за избирателя.
"В обществе пока нет запроса на серьёзные перемены, да и сами политические партии не готовы предложить принципиально новых подходов к управлению государством. Имеющийся консенсус с большой долей вероятности будет сохранен. По крайней мере, изменения, если они и случатся, не будут исходить от действующих политических партий.
Подходы в борьбе за избирателя будут определяться региональной спецификой. Россия — это федерация, очень часть эксперты недооценивают специфику федерального устройства, а ведь в нём заложены огромные позитивные ресурсы для нашей политической системы. Наличие или отсутствие конкурентных предвыборных кампаний будет зависеть от особенностей и степени устойчивости региональных властей. Только уверенные в себе субъекты (их лидеры и элиты) смогут решиться на честную конкуренцию, строго соблюдая существующие нормы и не выходя за рамки имеющегося консенсуса, определенного спецификой осуществляемой специальной военной операцией.
Популизм — это часть современного политического процесса. Не уверен, что стоит сильно опасаться его проявления. Присутствие популистов не нанесёт ущерба будущему политическому ландшафту. Ну, а ответственность за безответственное поведение каждый политический субъект несёт перед избирателем самостоятельно. Российский избиратель сможет защитить себя и свои интересы".