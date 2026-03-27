Сельские будни в кино

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/.Первый народный сериал, созданный в Маслянино, оценили депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области.
В Центре культуры и отдыха «Победа» в Новосибирске состоялся показ сериала «Из Маслянино… с любовью», созданный ГТРК «Новосибирск». Перед киносеансом зрители могли посетить масштабную экспозицию об истории и современности Маслянинского муниципального округа. Были организованы дегустация продукции и продажа товаров производственных предприятий, мастер-классы от образовательных и общественных организаций, выступления сельских артистов.
Познакомиться с местностью, которая находится менее чем в 200 км от областного центра и богата традициями гостеприимства, пришло очень много людей. Настолько, что для показа фильма в «Победе» открыли три зрительных зала.
«Сегодня и для нас праздник, и, я думаю, для горожан, — поделился глава Маслянинского муниципального округа Вячеслав Ярманов. — Важно, что это пропаганда сельского образа жизни, которая даст приток населения. Сегодня Маслянинский округ — один из немногих, где население прибывает, есть прогноз, что к 2030 году количество проживающих на нашей территории увеличится процентов на 15−20». Премьера фильма в Маслянино уже проходила, сказал Вячеслав Ярманов, картина для округа особенная: роли в ней исполняют местные жители.
Например, одна из главных ролей — у Марины Земцовой, мастера спорта по биатлону, чемпионки России. «Глава округа мне предложил сняться в фильме. А Вячеславу Владимировичу просто невозможно отказать! Я сразу согласилась, но почему-то подумала, что это шутка. Где кино и где я… Спустя какое-то время начались съемки. Фильм получился такой художественно-документальный», — рассказала Марина.
Самым главным героем сериала автор идеи и соавтор сценария Наталья Шеремет называет Маслянинский муниципальный округ. Она благодарна всем местным жителям, которые во время съемочного процесса сильно помогали творческой группе. В фильме много панорамных съемок, сельских пейзажей, привлекательных картин асфальтированных дорог на фоне зеленого леса, жилых микрорайонов, площадок для занятий спортом и культурных мероприятий. Красиво показаны летние будни сельхозработников, эту часть фильма депутат Законодательного Собрания Валерий Ильенко отметил особо.
Почетным гостем премьеры стал и депутат Заксобрания Анатолий Юданов. С маслянинцами его связывает давняя дружба и совместная работа, он привел такой пример: «Привёз молодых докторов на практику, проходит буквально несколько часов, приезжает глава и говорит: “Ребят, поехали со мной, я вам покажу жилищный комплекс”. Ребята и не планировали ехать в район, они прибыли только на практику! Их — под белые рученьки ведём на стройку… Район развивается, там молодёжь хочет жить. Демонстрация фильма в Новосибирске вместе с презентацией муниципального округа — это такой восклицательный знак, чтобы понимали: приятно жить там, где есть люди с горящими глазами, которые хотят и умеют сделать место вокруг себя лучше».
На обсуждении, состоявшемся после премьеры, Вячеслав Ярманов с особой признательностью пригласил на сцену депутатов Законодательного Собрания по округу № 14 Ивана Мороза и Майиса Мамедова. Парламентарии уже на протяжении нескольких созывов работают на этой территории, хорошо знают ее проблемы и перспективы.
«Давайте поблагодарим жителей Маслянинского округа! — обратился к многочисленным зрителям в большом зале “Победы” Майис Мамедов. — В чем секрет успеха этого народного сериала? Все очень просто. В Маслянино живут замечательные люди во главе с таким лидером, рабочий день которого длится 24 часа. Фактор Ярманова играет огромнейшую роль в успешности развития! Второй фактор — это молодежь». Вице-спикер регионального парламента напомнил, что в 2026 году Маслянинский округ получил статус «Молодежная столица Новосибирской области».
Фильм прекрасно демонстрирует, что в селе живут люди гостеприимные, трудолюбивые, умеющие отдыхать со вкусом. Об этом сказал Иван Мороз. «Надо засучить рукава и помогать дальше развиваться Маслянинскому муниципальному округу!» — добавил парламентарий.
