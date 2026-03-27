Русский музей вошел в десятку самых посещаемых музеев мира

Международное издание The Art Newspaper, по традиции, составило рейтинг музеев по популярности у посетителей.

Первое место, несмотря на все скандалы и смену директора, занял парижский Лувр с 9 млн посетителей. На втором — музеи Ватикана с 6,9 млн гостей. Третье место получил Национальный музеи Кореи в Сеуле. В 2025 году в него пришли 6,44 млн гостей.

Петербургский Русский музей занял шестую строчку в рейтинге. Его рекорд — 5,1 млн посетителей в прошлом году, что на 41% больше, чем в 2024-м. Ожидаемо, что самой посещаемой выставкой стала экспозиция «Великий Карл» в Михайловском дворце, где впервые после длительной реставрации было представлено грандиозное полотно мастера «Последний день Помпеи».