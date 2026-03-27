Глеб Никитин поздравил сотрудников Росгвардии с 10-летием службы

Губернатор Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов войск национальной гвардии России с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Глава региона подчеркнул, что за 10 лет с момента создания указом Президента ведомство стало мощной и мобильной структурой, эффективно решающей задачи любой сложности.
В своем обращении Никитин отметил значимость службы для защиты суверенитета страны, борьбы с терроризмом и охраны стратегических объектов. По словам губернатора, выдержка и боевая подготовка личного состава являются фундаментом безопасности России. Особую благодарность он выразил тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Нижегородской области пожелал росгвардейцам крепкого здоровья, благополучия и крепости духа. Он добавил, что современный кадровый и технический потенциал службы позволяет сотрудникам ведомства надежно оберегать мир и покой в домах жителей региона и всей страны.
