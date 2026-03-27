Глеб Никитин поздравил сотрудников Росгвардии с 10-летием службы

В своем обращении Никитин отметил значимость службы для защиты суверенитета страны, борьбы с терроризмом и охраны стратегических объектов. По словам губернатора, выдержка и боевая подготовка личного состава являются фундаментом безопасности России. Особую благодарность он выразил тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне проведения специальной военной операции.