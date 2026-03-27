В Калининградской области направили в суд дело о контрабанде 28 кг наркотиков

В декабре 2025 года 42-летний мужчина находился за пределами России и спрятал более 28 килограммов наркотиков в обшивке салона автомобиля. После этого он въехал на территорию Калининградской области. Запрещённое вещество обнаружили сотрудники таможни во время досмотра. Его изъяли.