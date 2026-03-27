Жительница Дона Евдокия Ковалёва отметила 102-летие

Евдокия Родионовна живёт в Каменском районе. Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, в годы войны она всё делала для фронта и скорейшего приближения победы. В мирное время она стала мамой, сейчас у неё двое детей, восемь внуков, четыре правнука и даже один праправнук. В свой день рождения Евдокия Родионовна получила поздравительные письма от президента России и губернатора Ростовской области.