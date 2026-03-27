Индивидуальный подход и лечение сказкой: Две новые клиники для детей открыли в Нижнем Новгороде

Сразу две новые клиники для детей открылись в Приокском районе Нижнего Новгорода 26 марта. Они объединены общим пространством, что позволит качественно и быстро пройти всех необходимых детям специалистов. А игровая зона, кафетерий и зоны отдыха точно не дадут заскучать детям и помогут отдохнуть их родителям между приемами.
Индивидуальный подход и игры для маленьких пациентов.
Новое медицинское пространство включает педиатрический центр «Тонус КРОХА», который оказывает полный комплекс услуг детям с рождения и до 18 лет, и детскую офтальмологическую клинику «Тонус АМАРИС», специалисты которой помогают деткам с глазной патологией. При этом врачи обоих центров работают в команде, ставя в приоритет здоровье и комфорт пациента. К лечению каждого ребенка подходят индивидуально и с особой заботой, а по необходимости врачи подключают коллег смежных специальностей.
ФОТО: Максим Волков.
В зоне офтальмологии, помимо привычных многим тренажеров для зрения, есть кабинеты массажа, электрофореза и даже черная комната, где малышей лечат при помощи сказки. На приеме ребенок слушает сказку и рассматривает сюжетные картинки на специальном экране, в то время как врач занимается его лечением.
В зоне педиатрии расположены кабинеты узконаправленных специалистов, оснащенные современным оборудованием. Кроме того, в центре работает кабинет нейропсихолога. Внешне он больше напоминает игровую комнату, но именно в ней детям будут помогать адаптироваться к детскому саду и школе.
— Опыт в педиатрии и детской офтальмологии у нас довольно большой. Наши клиники более 15 лет представлены в Нижнем Новгороде и области. Но с каждым новым проектом мы стараемся внедрить в свою практику только самые современные технологии в диагностике и лечении. Делать всё более яркие дизайнерские решения, совершенствоваться в сервисе и комфорте, — сказала генеральный директор СМК «Тонус» Ольга Михалева.
Доступное лечение.
Открытие детского медицинского центра совместили с благотворительной акцией. Руководство сети клиник выделило один миллион рублей на 30 квот для детей из многодетных семей на полный курс аппаратного лечения детской глазной патологии, включая близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие, амблиопию и другие.
