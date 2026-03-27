Норильский магазин поймали на продаже просроченной на полтора года лапши быстрого приготовления

Житель Норильска пожаловался в Роспотребнадзор на магазин на улице Рудной. По словам покупателя, на витрине постоянно лежит товар с истекшим сроком годности, а на замечания продавцы не реагируют.
Специалисты выехали на проверку и подтвердили факт нарушений. В магазине нашли лапшу быстрого приготовления, произведенную в 2024 году и просроченную полтора года назад.
ИП Амельченко С. Д объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
В ведомстве напомнили, что реализация продукции с истекшим сроком годности запрещена санитарными нормами и техрегламентом Таможенного союза.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.