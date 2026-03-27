В России резко вырос спрос на планшеты

Россияне увлеклись планшетами: продажи этих устройств в первом квартале 2026 года выросли на 72% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Цветные корпуса при этом стали в последнее время более популярными, чем классические, а бренд Samsung сменил Xiaomi на лидерской позиции. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона» на основании данных продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

Спрос на планшеты в России начал расти: уже с третьего квартала 2025 года их продажи в штуках превысили показатели января-марта на 39%, а в первом квартале текущего года прирост составляет уже 72% в сравнении с тем же периодом 2025-го.

В Красноярском крае лидером продаж в начале прошлого года был бренд Fontel, а в этом году первое место занял Topdevice. В целом же топ-3 брендов в январе-марте 2026 года включал планшеты от Topdevice, Samsung и Xiaomi. Самые популярные цвета у красноярцев в текущем квартале, кроме традиционного серого — синий и черный. При этом в топ-3 самых непопулярных цветов вошли розовый, зеленый и фиолетовый.

Покупают планшеты чаще сразу: в 95% случаев устройства оплачивают полностью в момент покупки, лишь 5% приходится на оплату в кредит или рассрочку. Самым «ходовым» объемом памяти стали 64 ГБ, ведущая ценовая категория — планшеты стоимостью до 20 тыс. рублей. Активнее приобретают устройства с поддержкой Wi-Fi: на них приходится примерно 65% продаж, в то время как на гаджеты с поддержкой сим-карт — порядка 35%.

«Производители планшетов сегодня делают ставку на совершенствование моделей — они становятся всё более мощными и функциональными. Мы видим стабильный спрос на эту категорию на рынке», — рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.