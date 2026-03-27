В Челябинске стартовал прием заявлений в первые классы

В Челябинске сегодня, 27 марта с 9:00 начался первый этап приема заявлений от родителей будущих первоклассников. В этот период места за партами предоставляются детям, проживающим на закрепленной за школой территории, а также льготникам. Заявления принимаются до 15:00 30 июня. После этой даты зачисление возможно только при наличии свободных мест.