Сергей Кочеров: «Выборы — это серьезный диалог между властью и обществом»

«Выборы — это серьезный диалог между властью и обществом, в котором должны обсуждаться самые важные и острые вопросы с целью найти их оптимальное решение — как для государства, так и для его граждан», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, рассуждая о том, какие подходы партии будут использовать в борьбе за избирателя.
«Хотя в осенней избирательной кампании имеют право участвовать кандидаты от 19 партий, судя по соцопросам, на выборах по партийным спискам преодолеть 5%-й барьер смогут лишь пять из них — “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, “Новые люди” и “Справедливая Россия” (причем, последняя под вопросом). На выборах по одномандатным округам рисуется та же “картина маслом”, что, разумеется, не исключает избрания в отдельных округах представителей других партий и беспартийных.
Это означает, что партийный ландшафт в Госдуме практически не изменится по сравнению с ее последними созывами. Кто-то увидит в подобном сохранении постоянства выбора избирателей залог политической стабильности общества, кто-то — признак стагнации партийной системы или даже кризис идеи народного представительства, когда групповые и частные интересы депутатского корпуса всё более расходятся с ожиданиями их избирателей.
Критерием, позволяющим определить, какая из этих оценок ближе к истине, на мой взгляд, станет содержание и характер дискуссий, которые развернутся во время активной фазы кампании. Одно дело, если предметом обсуждения и споров станут темы, волнующие большинство россиян (инфляция, трудности среднего и малого бизнеса, рост платежей за услуги ЖКХ, коррупция, миграция, просчеты в цифровой политике и т.д.), и совсем другое — если публичные выступления партий и кандидатов сведутся к самовосхвалению и обличению конкурентов.
Выборы — это серьезный диалог между властью и обществом, в котором должны обсуждаться самые важные и острые вопросы с целью найти их оптимальное решение — как для государства, так и для его граждан. Если же они подменяются «политическим театром», в котором роли и речи кандидатов расписаны заранее, и различия между партиями стираются, то все больше избирателей будет произносить фразу «Не верю!» и голосовать своими ногами, которые не дойдут не только до избирательного участка, но даже до компьютера на их столе. А «критикам», подводящим итоги, останется только проверить, кто из них оказался точнее в своих прогнозах — получит ли «Единая Россия» больше депутатских мест, чем в 2021 г., или сможет ли на сей раз ЛДПР (а, может, «Новые люди») обойти КПРФ и занять 2-е место по партийным спискам".