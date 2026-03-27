В Красноярском крае владелицу мини-зоопарка осудили за плохое содержание енотов

В Красноярском крае владелицу «Парка енотов» осудили за плохое содержание животных. Напомним, что еще в июне 2025 года специалисты Россельхознадзора провели проверку в мини-зоопарке и нашли множество проблем: лицензия отсутствовала, четвероногих не прививали от бешенства и туберкулеза, а также у них не было утвержденного режима кормления.
Кроме того, на корма для животных не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы. Тогда женщине выдали предписание исправить нарушения, однако она его проигнорировала.
В итоге Шушенский районный суд обязал предпринимательницу навести порядок в содержании животных. На это у владелицы мини-зоопарка есть три месяца.