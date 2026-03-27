Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае владелицу мини-зоопарка осудили за плохое содержание енотов

В Красноярском крае суд обязал владелицу «Парк Енотов» исполнить предписание Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае владелицу «Парка енотов» осудили за плохое содержание животных. Напомним, что еще в июне 2025 года специалисты Россельхознадзора провели проверку в мини-зоопарке и нашли множество проблем: лицензия отсутствовала, четвероногих не прививали от бешенства и туберкулеза, а также у них не было утвержденного режима кормления.

Кроме того, на корма для животных не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы. Тогда женщине выдали предписание исправить нарушения, однако она его проигнорировала.

В итоге Шушенский районный суд обязал предпринимательницу навести порядок в содержании животных. На это у владелицы мини-зоопарка есть три месяца.